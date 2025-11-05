Milan Rabiot convocato dalla Francia? Ecco come i rossoneri intendono ‘proteggere’ il giocatore

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, sta recuperando dalla lesione al soleo del polpaccio sinistro che gli ha fatto saltare quattro partite con il Diavolo. Ma la Francia vorrebbe convocarlo per i prossimi due impegni. Il punto della situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Rabiot convocato dalla Francia? Ecco come i rossoneri intendono ‘proteggere’ il giocatore

