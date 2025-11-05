Milan Pulisic si è allenato Rabiot ai box Ricci preconvocato da Gattuso
Col Parma Allegri dovrà fare a meno del francese e di Gimenez. Probabile impiego parziale per lo statunitense.
Moretto: "Milan non ha appuntamento in programma per rinnovo Pulisic" - Christian Pulisic è uno dei giocatori più importanti del Milan e sicuramente il più decisivo nel corso delle ultime tre stagioni.
Pulisic, allarme Milan: ansia Allegri, non si allena con gli Usa - Le notizie che arrivano dal ritiro degli Stati Uniti mettono in allarme il Milan: Christian Pulisic, infatti, ha saltato l'ultimo allenamento per non ben precisati problemi fisici e al massimo andrà ...
Pochettino spaventa il Milan: "Pulisic non si è allenato, domani scopriremo se sarà disponibile" - Nella conferenza stampa di vigilia al match contro l'Ecuador il ct americano Mauricio Pochettino ha parlato della possibile assenza di Christian Pulisic, tornato ad essere un punto fermo per l'attacco ...