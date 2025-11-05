Milan Pavlovic sempre più leader della difesa rossonera | il piano di mister Allegri

Pavlovic è sempre più un leader della difesa del Milan: il tecnico Massimiliano Allegri lo vuole plasmare nello stile di un suo ex giocatore ai tempi della Juventus. Vediamo di chi si tratta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pavlovic sempre più leader della difesa rossonera: il piano di mister Allegri

