Milan Pavlovic sempre più leader della difesa rossonera | il piano di mister Allegri

Pianetamilan.it | 5 nov 2025

Pavlovic è sempre più un leader della difesa del Milan: il tecnico Massimiliano Allegri lo vuole plasmare nello stile di un suo ex giocatore ai tempi della Juventus. Vediamo di chi si tratta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Pavlovic sempre più leader della difesa rossonera: il piano di mister Allegri

