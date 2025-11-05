Milan Pavlovic leader della difesa di Allegri | il tecnico vuole farlo diventare come un suo ex giocatore

Pianetamilan.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pavlovic è sempre più un leader della difesa del Milan: il tecnico Massimiliano Allegri lo vuole plasmare nello stile di un suo ex giocatore ai tempi della Juventus. Vediamo di chi si tratta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan pavlovic leader della difesa di allegri il tecnico vuole farlo diventare come un suo ex giocatore

© Pianetamilan.it - Milan, Pavlovic leader della difesa di Allegri: il tecnico vuole farlo diventare come un suo ex giocatore

Approfondisci con queste news

milan pavlovic leader difesaCalciomercato Milan, Pavlovic cresce con Allegri ma il suo futuro è ancora in bilico - Pavlovic è passato abbastanza rapidamente da rincalzo a punto fermo del Milan, ma il suo futuro resta un enigma. Come scrive notiziemilan.it

Gazzetta: "Una difesa come nuova. La svolta Allegri per Pavlovic, Gabbia e Tomori" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Una difesa come nuova. Scrive milannews.it

milan pavlovic leader difesaPagelle Milan-Roma: Pavlovic gol e leader difensivo - Roma, per la 10° giornata di Serie A 2025/2026: Pavlovic è il migliore del match ... Secondo calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Milan Pavlovic Leader Difesa