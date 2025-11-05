Milan parla Biasin | Vittoria di San Siro contro la Roma è un piccolo capolavoro firmato Allegri
Fabrizio Biasin, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, si esprime sul momento positivo del Milan dopo la vittoria con la Roma, sottolineando il merito di Allegri. Inoltre, evidenzia una statistica che sorride ai rossoneri in vista dello Scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Il Milan dà un segnale al campionato, terza vittoria con doppietta di Pulisic: Udinese ko
90' in campo per Modric nella vittoria del Milan: "Un ambiente bello, mi sento appagato"
Milan, il rigore vittoria contro la Fiorentina non piace a nessuno