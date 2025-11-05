Milan parla Biasin | Vittoria di San Siro contro la Roma è un piccolo capolavoro firmato Allegri

5 nov 2025

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, si esprime sul momento positivo del Milan dopo la vittoria con la Roma, sottolineando il merito di Allegri. Inoltre, evidenzia una statistica che sorride ai rossoneri in vista dello Scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan parla biasin vittoria di san siro contro la roma 232 un piccolo capolavoro firmato allegri

© Pianetamilan.it - Milan, parla Biasin: “Vittoria di San Siro contro la Roma è un piccolo capolavoro firmato Allegri”

