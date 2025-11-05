Milan oggi Assemblea degli Azionisti | bilancio in utile Le considerazioni dell’APA

Pianetamilan.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio (ore 16:00) avrà luogo, in seconda convocazione, l'Assemblea degli Azionisti del Milan in videoconferenza. L'Associazione Piccoli Azionisti del club di Via Aldo Rossi, però, ha espresso qualche perplessità sulla gestione societaria. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, oggi Assemblea degli Azionisti: bilancio in utile. Le considerazioni dell’APA

