Milan novità sul fronte Nazionale per Pulisic e Giménez E in vista di Parma …
Christian Pulisic e Santiago Giménez, attaccanti rossoneri, salteranno questa tornata di convocazioni con le rispettive selezioni Nazionali. Ecco le ultime news sullo statunitense classe 1998 e sul messicano classe 2001 in vista di Parma-Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Novità sul futuro dello stadio di Inter e Milan Fideiussione da 124 milioni di euro per San Siro - facebook.com Vai su Facebook
Ginocchio ko in Nazionale, che tegola: Milan in ansia per un Big - Il brutto infortunio occorso al giocatore potrebbe cambiare i programmi del club rossonero: serve un sostituto che sia all'altezza L’incubo è tornato. Si legge su diregiovani.it
Milan, infortunio in nazionale per Saelemaekers: il comunicato del Belgio - ha evidenziato che Alexis Saelemaekers non sarà pronto per la partita contro il ... Come scrive corrieredellosport.it
Milan, infortunio in nazionale per Saelemaekers: salta Galles-Belgio, a rischio la sfida con la Fiorentina - Alexis Saelemaekers sarà costretto a saltare la sfida tra i Diavoli Rossi di Rudi Garcia e il Galles per un problema muscolare. Riporta calciomercato.com