Milan niente nazionali per Pulisic e Gimenez Rabiot pre-convocato da Deschamps

Gazzetta.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I due attaccanti non sono stati inseriti nella lista dei pre-convocati delle rispettive nazionali. Da monitorare il francese, che sta recuperando da un problema al soleo del polpaccio sinistro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

