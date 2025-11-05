Milan niente nazionali per Pulisic e Gimenez Rabiot pre-convocato da Deschamps
I due attaccanti non sono stati inseriti nella lista dei pre-convocati delle rispettive nazionali. Da monitorare il francese, che sta recuperando da un problema al soleo del polpaccio sinistro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
