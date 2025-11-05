Milan niente Nazionale per Pulisic e Giménez | la situazione dei due attaccanti

Christian Pulisic e Santiago Giménez, attaccanti rossoneri, salteranno questa tornata di convocazioni con le rispettive selezioni Nazionali. Ecco le ultime news sullo statunitense classe 1998 e sul messicano classe 2001 in vista di Parma-Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, niente Nazionale per Pulisic e Giménez: la situazione dei due attaccanti

