Milan Maignan via a zero? Il nuovo portiere uscirà da questa rosa di nomi Forse sarà italiano

Tra il Milan e Mike Maignan, portiere francese classe 1995, sarà complicato arrivare al rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Addio possibile, per l'ex Lille e PSG, nel prossimo calciomercato estivo. Al suo posto chi arriverà? Le. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Maignan via a zero? Il nuovo portiere uscirà da questa rosa di nomi. Forse sarà italiano

