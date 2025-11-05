Milan Leao torna ad incidere | dati in crescita ma il feeling resta tiepido

Dopo l’annuncio della nuova guida tecnica, Mister Massimiliano Allegri, in molti si sono chiesti in che modo Rafa Leao potesse trovare il suo spazio! Nell’assetto Allegriano per caratteristiche e fisicità trova la propria dimensione nel ruolo di centroavanti, ruolo che ad inizio stagione ricoprirà per poco tempo a causa di un infortunio al polpaccio che lo allontanerà dal campo per un po’. Quando si parla di lui si sa, non si parla di un giocatore qualunque; eppure il Milan, durante la sua assenza ha dimostrato di non essere più “Leao dipendente”, dinamica che fino a qualche tempo fa era nota ad ambiente e spogliatoio. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, Leao torna ad incidere: dati in crescita, ma il feeling resta tiepido

