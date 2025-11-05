Milan l’annuncio a sorpresa di Giménez sui social | Da mesi vivo questa situazione Ora …

Pianetamilan.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 del Milan, getta (momentaneamente) la spugna: aumentato il dolore per il problema alla caviglia che si trascina da tempo, il 'Bebote' ha deciso di fermarsi per curarsi e per porvi rimedio. Il post. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan l8217annuncio a sorpresa di gim233nez sui social da mesi vivo questa situazione ora 8230

© Pianetamilan.it - Milan, l’annuncio a sorpresa di Giménez sui social: “Da mesi vivo questa situazione. Ora …”

Scopri altri approfondimenti

Milan, Landucci a sorpresa: “Avevamo paura”. Poi l’annuncio su Leao - Uno score perfetto per Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, che dopo il successo ottenuto contro il Bari in Coppa Italia conquista anche ... Si legge su calciomercato.it

Milan, Tare: "Gimenez cresciuto tanto, una sorpresa. Le dirette di Leao? Finché si rispettano le regole tutto è possibile" - Il Milan chiude la sesta giornata della Serie A 2025/26 con una super sfida, quella con la Juventus all'Allianz Stadium nel posticipo del turno di campionato. Si legge su calciomercato.com

Milan, Castillejo e una decisione a sorpresa - Non vuole forzare per andare via, attende di capire i progetti su di lui del tecnico Giampaolo. Secondo calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Milan L8217annuncio Sorpresa Gim233nez