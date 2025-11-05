Milan l’annuncio a sorpresa di Giménez sui social | Da mesi vivo questa situazione Ora …
Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 del Milan, getta (momentaneamente) la spugna: aumentato il dolore per il problema alla caviglia che si trascina da tempo, il 'Bebote' ha deciso di fermarsi per curarsi e per porvi rimedio. Il post. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Mercoledì nei piani dei club è il giorno per firma e annuncio. L'impianto di San Siro dopo 90 anni smetterà di essere proprietà del Comune di Milano - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Landucci a sorpresa: “Avevamo paura”. Poi l’annuncio su Leao - Uno score perfetto per Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, che dopo il successo ottenuto contro il Bari in Coppa Italia conquista anche ... Si legge su calciomercato.it
Milan, Tare: "Gimenez cresciuto tanto, una sorpresa. Le dirette di Leao? Finché si rispettano le regole tutto è possibile" - Il Milan chiude la sesta giornata della Serie A 2025/26 con una super sfida, quella con la Juventus all'Allianz Stadium nel posticipo del turno di campionato. Si legge su calciomercato.com
Milan, Castillejo e una decisione a sorpresa - Non vuole forzare per andare via, attende di capire i progetti su di lui del tecnico Giampaolo. Secondo calciomercato.com