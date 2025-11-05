Milan il punto sul rinnovo del contratto per quattro giocatori | la situazione attuale

Pianetamilan.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto, in casa Milan, sulle trattative per il rinnovo del contratto di quattro giocatori importanti. Si tratta di Alexis Saelemaekers, Fikayo Tomori, Christian Pulisic e Mike Maignan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il punto sul rinnovo del contratto per quattro giocatori: la situazione attuale

