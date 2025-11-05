I conti nel Milan tornano, almeno a livello di bilancio. Per il campo si vedrà e l’impresa è stata affidata a Max Allegri e a una squadra che dovrà riportare il club nel novero della Champions League rispettando sia la storia della società che la sua sostenibilità. I conti sono tornati nella scorsa stagione, deludente al limite del fallimento per risultati sportivi, e dovranno tornare in qualche modo anche il prossimo 30 giugno quando si chiuderà l’esercizio dell’annata senza i super ricavi della Champions League. Per questo in estate è stato messo mano a un mercato imponente in uscita che ha prodotto plusvalenze che dovrebbero essere sufficienti a coprire i mancati incassi europei. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Milan, i conti tornano: terzo bilancio in utile e record di fatturato