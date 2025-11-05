Milan i conti sorridono | terzo utile consecutivo e fatturato record per il club rossonero
Ottime notizie per i conti del Milan. L'assemblea dei soci del club rossonero ha approvato il bilancio al 30 giugno 2025, che ha fatti registrare un risultato positivo di 3 milioni di euro. Si tratta del terzo utile consecutivo, dopo il +6 del 2022-23 e il +4 del 2023-24: è la prima volta nella storia moderna rossonera. Decisiva la cessione di Tijjani Reijnders, passato per 55 milioni al Manchester City e contabilizzata a giugno. Un'operazione che ha generato una plusvalenza di 42 (l'olandese aveva un costo residuo di 13). Una gestione sana e oculata quella di RedBird, svolta in regime di autosufficienza, che ha raccolto i frutti della ristrutturazione aziendale portata a compimento da Elliott. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
