Milan e Inter ufficiale l’acquisto di San Siro | nasce il progetto del nuovo stadio

L’annuncio dei due club. AC Milan e FC Internazionale Milano annunciano di aver siglato oggi, insieme al Comune di Milano, l’atto di vendita per l’acquisizione della Grande Funzione Urbana San Siro, che comprende lo stadio Giuseppe Meazza e l’area circostante. La costruzione del nuovo stadio e il progetto di rigenerazione urbana dell’area di San Siro aprono un nuovo capitolo nella storia della città e dei due Club. Questo traguardo rappresenta la condivisione di una visione comune tra Milan e Inter, e tra le rispettive proprietà ( RedBird Capital Partners e i fondi gestiti da Oaktree Capital Management) con l’obiettivo di garantire successo sportivo duraturo e un investimento capace di generare valore e crescita sostenibile per entrambe le Società. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Milan e Inter, ufficiale l’acquisto di San Siro: nasce il progetto del nuovo stadio

Argomenti simili trattati di recente

San Siro passa a Inter e Milan, firmato il rogito. Stadio e aree limitrofe cedute ai club per 197 milioni di euro. La Procura indaga per turbativa d'asta. I Pm ascoltano come teste il promoter Trotta. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

"Inter e Milan" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Ora è ufficiale: Milan e Inter hanno comprato San Siro (per raderlo al suolo e fare un altro stadio) - Confermato l'incarico all'archistar Norman Foster, che trasformerà il Meazza - Da dire.it

San Siro venduto a Inter e Milan, è ufficiale! Intanto la Procura indaga, ecco per quale reato - Firmato il rogito che sancisce il passaggio di proprietà dello stadio e delle aree limitrofe dal Comune di Milano alle due società ... Lo riporta tuttosport.com

San Siro è ufficialmente di Inter e Milan: firmato il rogito per lo stadio Meazza - È stato firmato, oggi mercoledì 5 novembre, il rogito che permette ai due club di diventare proprietari dello stadio Meazza. Come scrive tg.la7.it