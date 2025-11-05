Milan e Inter acquistano la Grande Funzione Urbana San Siro | il comunicato ufficiale
Milan e Inter, in una nota congiunta, hanno reso ufficiale l'acquisizione della Grande Funzione Urbana San Siro, ovvero lo stadio 'Giuseppe Meazza' e le aree circostanti dal Comune di Milano: ecco tutti i dettagli nel comunicato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
