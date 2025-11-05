Milan, Allegri ha recuperato un giocatore in vista della sfida contro il Parma. Una notizia sicuramente positiva in ottica anche futura. Arrivano ottime notizie direttamente da Milanello, un segnale di grande fiducia per Massimiliano Allegri in vista del prossimo impegno di campionato. Il Milan, dopo la seduta di scarico di ieri, ha iniziato a preparare la prossima . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, buone notizie per Allegri: quel giocatore ha smaltito l’infortunio e sarà disponibile contro il Parma. Le ultimissime