Milan bilancio in positivo per il terzo anno di fila Gazzetta
Il Milan chiuderà il 2025 con i conti in positivo per il terzo anno di fila. La notizia è emersa oggi pomeriggio dopo che l’assemblea dei soci rossoneri ha approvato il bilancio al 30 giugno 2025. L’utile fatto registrare dal Diavolo è di 3 milioni di euro, dopo il +6 del 2022-23 e il +4 del 2023-24. Milan, bilancio positivo per il terzo anno di fila: tutti i dettagli. “È la prima volta nella storia moderna rossonera”, sottolinea La Gazzetta dello Sport, che poi entra nel merito della vicenda ricostruendo i progressi delle ultime stagioni. “Dall’estate 2022, cioè da quando ha acquisito il club rossonero, RedBird ha gestito il Milan in regime di autosufficienza raccogliendo i frutti della ristrutturazione aziendale portata a compimento da Elliott. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
