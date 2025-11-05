Migrazione Real People al Campus | un dibattito per superare l' indifferenza sull' accoglienza
Una serata per "sentire l'altro e costruire ponti". È stata questa la promessa, e il risultato, dell'evento "Real People" che ha riempito gli spazi del Volume Bar, nel cuore pulsante del Campus universitario forlivese. Oltre sessanta persone hanno risposto all'invito dell'Officina delle Idee e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dalla Maremma al Mali, la migrazione del Biancone lunga 4.500 chilometri Rusci: «È stata per tutti noi una grande sorpresa vedere la strada percorsa dal volatile che, fino allo scorso luglio, volava nella zona circostante al suo nido nel Parco» - X Vai su X
Real Politik di Tommaso Labate sprofonda al 2,8% e Fanpage.it apprende che il progetto è già in discussione, con la tentazione di un ritorno di Fuori dal coro con Mario Giordano nell’infrasettimanale. Servirebbe una svolta, un segnale di inversione di marcia, - facebook.com Vai su Facebook