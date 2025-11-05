Migrazione Real People al Campus | un dibattito per superare l' indifferenza sull' accoglienza

Una serata per "sentire l'altro e costruire ponti". È stata questa la promessa, e il risultato, dell'evento "Real People" che ha riempito gli spazi del Volume Bar, nel cuore pulsante del Campus universitario forlivese. Oltre sessanta persone hanno risposto all'invito dell'Officina delle Idee e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it