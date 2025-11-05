Migranti soccorsi dalla ong Mediterranea sbarcano a Porto Empedocle e finiscono al pronto soccorso

Alcuni dei migranti, almeno un paio, sbarcati ieri sera a Porto Empedocle dalla nave ong Mediterranea Saving Humans sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Stavano male. Ieri sera non era ancora chiaro, gli accertamenti sanitari erano in corso, cosa avessero. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

