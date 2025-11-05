Migranti | in 92 sbarcati a Porto Empedocle diffida per ong Mediterranea
Si sono concluse ieri sera, alla banchina Sciangula di Porto Empedocle, le operazioni di sbarco di tutte e 92 le persone soccorse da Mediterranea, tra cui 31 minori. Alla nave ong è stata notificata una diffida da parte della Capitaneria di Porto Empedocle che intimava a nave «successivamente allo sbarco dei soli minori, di riprendere la navigazione senza ritardo con i restanti migranti a bordo verso. 🔗 Leggi su Feedpress.me
