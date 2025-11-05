Miasmi alla Foce | polemiche dopo il voto in consiglio comunale
Polemiche da parte di Fratelli d'Italia dopo un ordine del giorno straordinario bocciato in consiglio comunale con 22 voti contrari della maggioranza e 13 favorevoli dell'opposizione. Il tema erano i miasmi alla Foce e il rischio di ricadute sulla salute dei cittadini. Un documento che chiedeva a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altre letture consigliate
Aria irrespirabile dalla mattina alla sera e un odore così forte da far bruciare gli occhi, da mesi residenti e commercianti del quartiere della Foce convivono con i fortissimi miasmi provenienti dal depuratore di Punta Vagno. “Servono soluzioni piuttosto che rispo - facebook.com Vai su Facebook
Miasmi alla Foce: installata una centralina mobile in via Nizza per monitorare odori e H2S ligurianotizie.it/miasmi-alla-fo… via @LiguriaNotizie - X Vai su X
Miasmi alla Foce: polemiche dopo il voto in consiglio comunale - Bocciato un ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia, la capogruppo Bianchi: "La sinistra dice no anche alla tutela della salute dei genovesi" ... Segnala genovatoday.it
Cattivi odori alla Foce: motivo e soluzione per risolvere la questione dei miasmi - fino ad Albaro in particolare, coinvolgendo anche il centro di Genova - Segnala mentelocale.it
Miasmi alla Foce e possibili ricadute sulla salute: il Comune chiede ad Asl 3 ulteriori verifiche - L'assessora all'Ambiente Silvia Pericu segnala che "la nostra direzione ha inviato una richiesta all’Asl 3 genovese di ulteriori verifiche che possano valutare eventuali ricadute di carattere sanitari ... Riporta genovatoday.it