Mi stringeva al collo e colpiva L’ennesimo racconto choc di un infermiere | Qui regna l’intolleranza

Lanazione.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 5 novembre 2025 –  “ Mi ha messo le mani al collo, all’improvviso. Non c’è stato neppure il tempo di capire cosa stesse succedendo”. È la voce ferma ma amareggiata di Danilo Basilicò, 39 anni, infermiere oggi al 118 di Arezzo e, all’epoca dei fatti, in servizio al pronto soccorso di Montevarchi. Una notte come tante, diventata all’improvviso un incubo. Danilo, oggi sei infermiere del 118, ma al momento dell’aggressione lavoravi al pronto soccorso, giusto? “Sì, esatto. Ora sono al 118 di Arezzo, ma all’epoca ero in servizio al pronto soccorso di Montevarchi. Quella notte mi trovavo di turno quando è arrivato un uomo sotto effetto di alcol e sostanze, come purtroppo ne vediamo spesso”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

