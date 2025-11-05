' Mettiamoci in gioco' Ferrara in prima linea per combattere la piaga del gioco d' azzardo

Promuovere lo sport come strumento di aggregazione, prevenzione e crescita personale, per prevenire e contrastare il fenomeno delle dipendenze, in particolare il gioco d'azzardo. Sono questi gli obiettivi dell'iniziativa ‘Mettiamoci in gioco’ che propone a ragazzi e famiglie una serie di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it