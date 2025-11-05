Meteo Roma del 05-11-2025 ore 19 | 15
meteo ben ritornati raccolto per le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità irregolare in transito su Tele regioni al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con isolati piovaschi tra Liguria e Piemonte tra la serata era notte tempo in peggioramento con qualche precipitazione sui settori Alpini e prealpini al centro tempo sta al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi maggiori addensamenti tra Umbria e Toscana al pomeriggio nuvolosità in graduale aumento ma con tempo ancora asciutto tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo instabile con un Rosita Alter schiarite al sud Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi locali piogge sulla Sicilia Orientale al pomeriggio poche variazioni con ancora precipitazioni sulla Sicilia maggiori spazi di sereno sulle regioni peninsulari in serata e nottata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi più coperto sulle Isole maggiori temperature minime in calo al centro-nord stabile in rialzo al nord massime stazionarie un evento su tutta la penisola disegni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“La nebbia avvolge il silenzio dell’inverno, mentre la neve cade lenta!” Buona notte e sogni nevosi #pertuttiquellichevoglionolanevearoma #roma #meteo #segnalazionimeteoromaeprovincia - facebook.com Vai su Facebook
Meteo Roma – Tempo stabile e cieli pienamente soleggiati, ma da venerdì possibile peggioramento con piogge - Tempo stabile con cieli soleggiati tra oggi e domani, peggiora venerdì con possibili piogge e atmosfera instabile anche nel weekend ... Segnala centrometeoitaliano.it
Meteo Roma – Alta pressione sul Lazio: sole e clima ma attenzione al peggioramento nel weekend - Un vasto promontorio di alta pressione si estende dall’Atlantico fino al Mediterraneo centrale, riportando condizioni di tempo stabile e soleggiato ... Secondo centrometeoitaliano.it
Meteo per Viterbo, Lazio, Italia del 06/11/2025 - Viterbo Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. newtuscia.it scrive