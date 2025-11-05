Meteo | Previsioni per giovedì 6 novembre
A Modena cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3442m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
