Meteo Napoli | ancora sole e caldo ma la pioggia è dietro l’angolo

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, quella di oggi sarà una giornata prevalentemente serena, temperature comprese tra 10 e 20°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo sereno, con una temperatura di 13°C. Venti assenti provenienti . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Meteo Napoli: ancora sole e caldo, ma la pioggia è dietro l’angolo

Altri contenuti sullo stesso argomento

?METEO LIVE SULLA PROVINCIA DI NAPOLI I cieli risultano totalmente sereni per via di correnti più fredde e secche dai quadranti nord orientali. Temperature che tornano quasi nella media. Rimanete sempre con Meteo Campania - facebook.com Vai su Facebook

Previsioni meteo a Napoli e in Campania, caldo e sole martedì 4 e mercoledì 5 novembre - Dopo una breve parentesi di pioggia, a Napoli e in Campania tornano a farla da padroni il caldo e il sole. fanpage.it scrive

Meteo Napoli e Campania, domenica di sole e caldo anomalo: in arrivo l’Estate di San Martino - Da lunedì 3 novembre, una rimonta anticiclonica garantirà tempo stabile e temperature elevate su gran parte d’Italia. Secondo 2anews.it

Meteo prossimi giorni: dall’Estate di San Martino al vortice tirrenico. Ecco quando si passerà dal sole alla pioggia battente - it, conferma che l’ Estate di San Martino, arrivata con una settimana di anticipo, seguirà la linea del proverbio: entro 3 giorni torneranno nubi e piogge su qua ... affaritaliani.it scrive