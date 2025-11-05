Messico uomo prova a toccare e baciare presidente Sheinbaum | bloccato

Mentre la presidente del Messico Claudia Sheinbaum stava parlando con alcuni cittadini nelle strade del centro storico di Città del Messico, un uomo che sembrava ubriaco le si è avvicinato da dietro e l’ha toccata prima che un funzionario del governo intervenisse. In un video che sta circolando ampiamente sui social, l’uomo sembra chinarsi per baciarla e toccarle il corpo con le mani. Lei gli allontana delicatamente le mani, mantenendo un sorriso rigido mentre si gira per guardarlo. Si sente che lei dice: “Non preoccuparti”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

