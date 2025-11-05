Fa un certo effetto vedere Mercedes Monè con tutte quelle cinture indosso. Una è persino italiana e la porterà nel nostro paese per un match a suo modo storico con Queen Maya. Non possiamo che esserne felici. E a detta di tutti anche lei, lo è, felice. Però manca qualcosa di veramente importante: la cintura femminile della AEW. Per qualcuno, ciò che leggerete, sarà solo una fantasia. Ma se avete imparato a guardare la AEW in questi anni, i sottintesi parlano più di ogni altra cosa. E la storyline sotterranea che sta portando avanti la Monè non solo è di buon interesse ma può rappresentare (finalmente) una caratterizzazione profonda del suo personaggio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Mercedes Monè, il titolo AEW rischia di essere un tabù