Mercato San Severino pienone per Tommasetti e Cirielli | La Campania non è moneta di scambio

Tempo di lettura: 3 minuti Straordinaria partecipazione all’evento al Teatro Comunale di Mercato San Severino organizzato da Aurelio Tommasetti, capo dell’opposizione in Consiglio regionale, che ha visto la presenza del candidato Presidente della Regione Campania, Edmondo Cirielli. All’incontro hanno partecipato tanti amici e sostenitori del consigliere regionale, nuovamente candidato con la Lega alle elezioni del 23 e 24 novembre, in un’atmosfera di grande entusiasmo per la corsa verso la vittoria del centrodestra. Nel corso della serata si sono susseguiti interventi di autorevoli esponenti della Lega: il deputato e Viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, il deputato e coordinatore regionale Gianpiero Zinzi, il parlamentare europeo Aldo Patriciello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mercato San Severino, pienone per Tommasetti e Cirielli: “La Campania non è moneta di scambio”

Scopri altri approfondimenti

https://www.telenuova.tv/2025/11/04/mercato-san-severino-la-dia-sequestrata-immobili-ad-un-imprenditore/ - facebook.com Vai su Facebook

Mercato San Severino, imprenditore “vicino al clan”: maxi sequestro da 2,5 milioni - Società, immobili e disponibilità finanziarie, per circa 2,5 milioni di euro, sono stati sequestrati ad un 63enne imprenditore di Mercato San Severino. Come scrive ilmattino.it

Operazione antimafia a Mercato San Severino: sequestrati beni per 2,5 milioni di euro a imprenditore legato al clan Desiderio - La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione, nei comuni di Mercato San Severino e Roccapiemonte, a un decreto di sequestro emesso dalla Sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunal ... Da ilvescovado.it

Carmela Quaranta trovata morta in casa: «È stata strangolata». È caccia al Dna: indagato il compagno - Sotto i riflettori è finito il compagno della donna, un 56enne, al momento unico indagato per la morte della donna avvenuta a Mercato San Severino È ancora in corso il sopralluogo dei carabinieri del ... Segnala leggo.it