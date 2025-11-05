Mercato Milan in due vicino al rinnovo | tutti i dettagli Attenzione però ad altri due top in scadenza

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto, in casa Milan, sulle trattative per il rinnovo del contratto di quattro giocatori importanti. Si tratta di Alexis Saelemaekers, Fikayo Tomori, Christian Pulisic e Mike Maignan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Mercato Milan, in due vicino al rinnovo: tutti i dettagli. Attenzione, però, ad altri due top in scadenza

