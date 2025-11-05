Mercato Milan in due vicino al rinnovo | tutti i dettagli Attenzione però ad altri due top in scadenza

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto, in casa Milan, sulle trattative per il rinnovo del contratto di quattro giocatori importanti. Si tratta di Alexis Saelemaekers, Fikayo Tomori, Christian Pulisic e Mike Maignan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mercato Milan, in due vicino al rinnovo: tutti i dettagli. Attenzione, però, ad altri due top in scadenza

#Milan, individuato il difensore di esperienza per il #mercato di gennaio: le ultime #news - facebook.com Vai su Facebook

Mercato Milan, Moretto: "In Italia ci sono club interessati a Endrick" - X Vai su X

Milan-Roma, retroscena di mercato: Tare ci aveva provato, no secco dei giallorossi - Oltre al campo, Milan e Roma sono coinvolte in diversi intrecci di mercato: uno recente riguarda un affare recente mai andato in porto ... Riporta milanlive.it

Milan, scelto il nuovo attaccante: è derby di mercato con l’Inter - Indiscrezione di mercato importante in casa Milan: la dirigenza ha scelto il nuovo attaccante, ma c'è concorrenza. Lo riporta spaziomilan.it

Milan-Roma, da Romagnoli a Saelemaekers: gli affari di mercato degli ultimi 10 anni - Milan e Roma si sfidano a San Siro in una partita di Serie A, ma in questi anni hanno concordato anche diversi affari di calciomercato. Secondo milanlive.it