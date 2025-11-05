Mercatino dei fumetti del disco e del vintage

Firenze si prepara a un weekend all'insegna del fascino retrò con un evento imperdibile per gli amanti del collezionismo e dello stile senza tempo. Sabato 29 e domenica 30 novembre, Piazza dei Ciompi si trasformerà in un vivace mercato a cielo aperto, ospitando una selezione speciale di fumetti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

