Mercati di Città raddoppia in via Torelli | aperto il nuovo punto vendita
Mercati di Città, realtà radicata nel territorio dal 1991, questa mattina, mercoledì 5 novembre, ha inaugurato il suo nuovo punto vendita nel cuore di Foggia, in via Torelli 30. Un'apertura che nelle intenzioni del patron Luigi Giannatempo, rappresenta un passo importante nell’espansione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Il grande momento è arrivato. Tra 24 ore apriremo il nuovissimo store in Via Torelli 28 a Foggia. Vi aspettiamo alle 9:00 per il taglio del nastro del nuovissimo #MercatoDiCitta ? Noi siamo emozionantissimi e voi? #foggia #mercatidicitta #newopening - facebook.com Vai su Facebook
