Mercati di Città raddoppia in via Torelli | aperto il nuovo punto vendita

5 nov 2025

Mercati di Città, realtà radicata nel territorio dal 1991, questa mattina, mercoledì 5 novembre, ha inaugurato il suo nuovo punto vendita nel cuore di Foggia, in via Torelli 30. Un'apertura che nelle intenzioni del patron Luigi Giannatempo, rappresenta un passo importante nell’espansione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

