Meno tasse e sfratti più rapidi La ricetta di Confedilizia per la casa

Ilfoglio.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 “Non si può risolvere la crisi abitativa e degli sfratti con un singolo intervento, serve un’azione più articolata” commenta al Foglio Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confediliz. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

meno tasse e sfratti pi249 rapidi la ricetta di confedilizia per la casa

© Ilfoglio.it - Meno tasse e sfratti più rapidi. La ricetta di Confedilizia per la casa

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Meno Tasse Sfratti Pi249