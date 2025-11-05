Mendes porta Yildiz via dalla Juve | svelato l’incontro segreto
Tutti pazzi per una stella dei bianconeri. Assalto in casa Juve ad una condizione: la situazione La nuova Juventus di Luciano Spalletti ha raccolto i primi due risultati positivi. Vittoria in trasferta contro la Cremonese in campionato, e poi un pareggio interno per 1-1 contro lo Sporting in Champions. (AnsaFoto) – calciomercato I primi segnali di cambiamento stanno arrivando, ma è lecito aspettarsi di più, soprattutto dal punto di vista realizzativo anche da Kenan Yildiz, che ha collezionato solo tre gol totali per ora tra campionato e Champions. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Approfondisci con queste news
LA CADI ANTINCENDI FUTURA VINCE ANCORA:BATTUTA L’ITRIA Cadi Antincendi Futura-Itria Football Club 3-2 (Falcone,Pedro Mendes,Pizetta) Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Portando dietro se, tantissimi ed ottimi segnali ma anche, criticità sulle - facebook.com Vai su Facebook
Mendes porta Yildiz via dalla Juve: svelato l’incontro segreto - Vittoria in trasferta contro la Cremonese in campionato, e poi un pareggio interno per 1- Scrive calciomercato.it
Yildiz via dalla Juve, l’offerta da oltre 120 milioni è irrinunciabile - Colpo di scena riguardo il futuro della stella della Juve Kenan Yildiz. Come scrive diregiovani.it