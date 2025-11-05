Menchetti | Nuova sede della polizia municipale in via Filzi contrario a qualsiasi transazione

Arezzo, 5 novembre 2025 – “Intervengo sulla complessa vicenda della realizzazione della nuova sede della polizia municipale in via Fabio Filzi per dichiarare la mia contrarietà all’ipotesi di un accordo transattivo tra Comune di Arezzo e il soggetto privato proprietario dell’immobile, coinvolto nel progetto di leasing in costruendo, che nel frattempo ha citato in giudizio il Comune per oltre 2 milioni e 600.000 euro” le parole del consigliere comunale Menchetti “L’ho ribadito anche ai vertici amministrativi e finanziari della banca, muovendo dalla mia ferma e storica opposizione al progetto, irrealizzabile e fallimentare, sottolineando altresì come la paralisi del cantiere in pieno centro ne sia la dimostrazione più evidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Menchetti: “Nuova sede della polizia municipale in via Filzi, contrario a qualsiasi transazione”

Contenuti che potrebbero interessarti

Menchetti: “Scontro sul nuovo comandante della PM” - facebook.com Vai su Facebook

Menchetti: “Scontro sul nuovo comandante della polizia municipale a pochi mesi dal voto” - “Chiedo dunque al Sindaco se intenda, a pochi mesi dalla fine del mandato, dare seguito alla richiesta del sindacato, il cui eventuale accoglimento implicherebbe una modifica della struttura organizza ... Secondo msn.com

Polizia locale, nuova sede in arrivo: "Accessibile, sostenibile e sicura" - Ecosostenibile, con attenzione all’adattamento climatico e all’efficienza energetica; sicura perché dovrà ospitare anche la Protezione civile e diventare centro di accoglienza in caso di calamità ... Da ilrestodelcarlino.it

Nuova sede per Polizia e Polstrada, a Sant'Agata Militello tutti ora sembrano essere d’accordo - Per ragioni sempre diverse sono ormai sette anni che si continua a rinviare l’inaugurazione dell’edificio riadattato dell’ex Onmi sul lungomare destinato ad ospitare il Commissariato ... Come scrive msn.com