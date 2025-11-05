Quando una voce nota del giornalismo e della cultura italiana prende parola, l’attenzione del pubblico si accende immediatamente. È il caso di Massimo Gramellini, ospite speciale dell’ultima puntata di DiMartedì, il talk-show di approfondimento politico e sociale in onda su La7 e condotto da Giovanni Floris. L’intervista, attesa da appassionati di politica e cultura, ha offerto spunti di riflessione sullo scenario attuale, tra elezioni imminenti e dibattiti sulla governance del Paese. Leggi anche: Giorgia Meloni pubblica la sua dichiarazione dei redditi: ecco tutte le cifre Il pubblico, già abituato a seguire le analisi di Gramellini nel suo programma “In altre parole”, ha trovato in questa puntata un approccio critico ma equilibrato, capace di raccontare con chiarezza i fenomeni politici, senza tralasciare la componente culturale e sociale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Meloni una politica vera!”. Chi cambia idea a sinistra: giravolta clamorosa