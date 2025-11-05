Meloni Schlein e la tattica su Mosca
Caro direttore, il silenzio è diventato l’ultima frontiera di una politica inutilmente ciarliera. Parlo del silenzio che Salvini a destra e Conte a sinistra hanno opposto alla portavoce del. 🔗 Leggi su Lastampa.it
News recenti che potrebbero piacerti
Se Giorgia Meloni e Elly Schlein fossero personaggi di un film italiano, chi sarebbero? Una cosa è certa: a Giovanni Floris non mancano il senso dell'umorismo... e un raffinatissimo gusto cinefilo! Guarda Tv Talk su RaiPlay - facebook.com Vai su Facebook
Scontro Meloni-Schlein alla Camera. «Sul caso Ranucci getta fango sull’Italia». La replica: «Premier succube di Trump» - X Vai su X
'Fango sull'Italia', 'Succube di Trump': lite Meloni-Schlein - Elly Schlein "getta ombre e fango sulla qualità della nostra democrazia e l'Italia rischia di pagarlo". ansa.it scrive
Meloni in Senato: «Su Ranucci fango da Schlein, getta ombre sull'Italia. Gaza? Opposizioni più fondamentaliste di Hamas» - Le forze ucraine hanno effettuato nelle ultime 24 ore un attacco contro l'impianto chimico di Bryansk, a sud ovest di Mosca, una struttura chiave all'interno del complesso militare- Secondo ilmessaggero.it
SCHLEIN VS MELONI. La prevalenza della petulanza - È una parola forse a rischio di estinzione o incomprensione nel ridotto vocabolario dell’italiano odierno, ma la petulanza è una caratteristica diffusa nella politica attuale. Segnala huffingtonpost.it