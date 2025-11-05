Meloni e dividendi | sulla manovra è ancora contesa Salvini assedia Chigi e sceglie Borghi come relatore

Ilfoglio.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È la manovra a fisarmonica: Meloni e Giorgetti la chiudono e Salvini la riapre. Balla un miliardo. Si cercano coperture ulteriori, Confindustria è critica con il governo.  Salvini, oggi, in Cd. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

meloni dividendi manovra 232Meloni e dividendi: sulla manovra &#232; ancora contesa. Salvini assedia Chigi e sceglie Borghi come relatore - Si cerca un miliardo per modificare la norma sui dividendi, Salvini (bocciato anche dalla Cassazione sugli Ncc) lamenta ancora dei tagli con Giorgetti che avrebbe premiato Lollobrigida. Si legge su ilfoglio.it

meloni dividendi manovra 232Meloni tiene il punto sulla manovra, giusto aiuto dalle banche - Le banche hanno avuto negli anni grandi profitti ed &#232; giusto, dunque, che diano il loro contributo al sistema Paese. Da ansa.it

Dividendi sotto attacco con manovra Meloni. Boom tassazione? Cosa succede - Tassazione sui dividendi, balzo previsto con la legge di bilancio 2026 del governo Meloni. money.it scrive

