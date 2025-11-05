Meloni e dividendi | sulla manovra è ancora contesa Salvini assedia Chigi e sceglie Borghi come relatore
È la manovra a fisarmonica: Meloni e Giorgetti la chiudono e Salvini la riapre. Balla un miliardo. Si cercano coperture ulteriori, Confindustria è critica con il governo. Salvini, oggi, in Cd. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Guadagnare diventando 'soci' di Giorgetti? In tre anni di governo #Meloni, il valore di listino delle società partecipate dal Tesoro è salito di 116 miliardi (+75%). Tra incrementi in borsa, dividendi e buyback, gli azionisti hanno guadagnato in media il 219%. Da - X Vai su X
Anche #WarrenAi, l' intelligenza artificiale finanziaria mette in guardia dall' investire in #obbligazioni molto lunghe. Anche se hanno belle cedole dal 4% in su' #BTP #risparmio #money #BTPValore #MEF #giorgetti #dividendi #Meloni #PiazzaAffari #ai #artifici - facebook.com Vai su Facebook
Meloni e dividendi: sulla manovra è ancora contesa. Salvini assedia Chigi e sceglie Borghi come relatore - Si cerca un miliardo per modificare la norma sui dividendi, Salvini (bocciato anche dalla Cassazione sugli Ncc) lamenta ancora dei tagli con Giorgetti che avrebbe premiato Lollobrigida. Si legge su ilfoglio.it
Meloni tiene il punto sulla manovra, giusto aiuto dalle banche - Le banche hanno avuto negli anni grandi profitti ed è giusto, dunque, che diano il loro contributo al sistema Paese. Da ansa.it
Dividendi sotto attacco con manovra Meloni. Boom tassazione? Cosa succede - Tassazione sui dividendi, balzo previsto con la legge di bilancio 2026 del governo Meloni. money.it scrive