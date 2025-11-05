Meloni dimezza i guadagni Nordio il più ricco tra i ministri e Schlein sotto i 100 mila

Giorgia Meloni dimezza i guadagni, Carlo Nordio è il più ricco dei ministri, Elly Schlein resta sotto i 100 mila euro: dalle dichiarazioni patrimoniali 2025 emerge un quadro disomogeneo, con Giulia Bongiorno e Giulio Tremonti ancora milionari. Meloni a 180 mila euro: dimezzato il reddito della premier. Il reddito della presidente del Consiglio è sceso nel 2024 a 180.031 euro, meno della metà rispetto ai 459.460 del 2023. Il calo riflette la fine degli incassi legati al libro "Io sono Giorgia", che aveva gonfiato i guadagni dell'anno precedente. La documentazione, pubblicata online dalla Camera dei deputati il 5 novembre, certifica anche l'acquisto definitivo della prima casa.

