Melatonina e rischio di insufficienza cardiaca | cosa sappiamo ora

Il tema melatonina e rischio di insufficienza cardiaca è tornato al centro dell’attenzione dopo la presentazione di uno studio alle Scientific Sessions 2025 dell’ American Heart Association. La ricerca ha analizzato i dati di oltre 130 mila adulti con insonnia, seguendoli per cinque anni. I risultati indicano che le persone che hanno assunto melatonina in modo continuo per almeno un anno potrebbero avere una probabilità più alta di sviluppare insufficienza cardiaca rispetto a chi non la utilizza. Gli specialisti ricordano però che si tratta di uno studio osservazionale. Questo significa che mostra una possibile associazione, ma non prova che la melatonina sia la causa diretta del problema. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

