Medio Oriente prosegue la tregua fragile
In Medio Oriente sembra tenere la tregua, che però resta molto fragile. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Scopri altri approfondimenti
MEDIO ORIENTE | Gli Usa stringono per la forza di pace a Gaza da gennaio. Provocazione di oltre 400 coloni alla Moschea Al-Aqsa #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #MedioOriente, bozza #Usa per una forza internazionale a #Gaza #4novembre #Tv2000 #MedioOriente #Israele #Palestina #Hamas @tg2000it - X Vai su X
La tregua fragile in Medio Oriente. I coloni provocano i palestinesi e occupano il cortile di Al-Aqsa - I media palestinesi parlano di 465 settlers, protetti dalla polizia ebraica. Si legge su rtl.it
Crosetto "Italia impegnata per arrivare a una tregua anche in Ucraina" - L'Italia è impegnata per il consolidamento della tregua in Medio Oriente e per arrivare ad una tregua anche in Ucraina. Come scrive msn.com
Medio Oriente, la fragile tregua: dall'intesa ai corpi mancanti - La tregua a Gaza, entrata in vigore il 10 ottobre dopo il via libera del governo israeliano al piano Trump, ha resistito per quasi tre settimane sempre appesa un filo, tra scambi di accuse tra Hamas e ... Segnala ansa.it