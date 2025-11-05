Medicina il semestre aperto è agli sgoccioli | una riforma da catastrofe culturale

Si avvicina la conclusione del cosiddetto semestre aperto, la nuova modalità di accesso ai corsi di Laurea a numero programmato in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria, introdotta con una riforma fortemente voluta dal governo in carica. La riforma, contrariamente alla propaganda del Ministro Bernini, non abolisce il numero programmato ma consente a tutti coloro che lo desiderano di frequentare le lezioni di un primo semestre (che in realtà dura soltanto due mesi) comune ai tre corsi di Laurea e sposta il momento della selezione agli esami delle tre materie (Fisica, Chimica e Biologia) svolte nel semestre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

