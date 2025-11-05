Medici di famiglia dello Snami oggi in sciopero Contrari alla riforma in corso del ’ruolo unico’

Sciopero nazionale dei medici di medicina generale proclamato per oggi dallo Snami. Al centro dello sciopero è la riforma del ’ruolo unico’, ovvero quella svolta ministeriale che vuole la fusione di ruoli e compiti del medico di medicina generale con l’ex guardia medica. In estrema sintesi, il medico di famiglia neo assunto completa il suo orario di servizio con ore nella continuità assistenziale, ex guardia medica. Dunque lo sciopero indetto dallo Snami vuole protestare contro la riforma; in contemporanea la stessa sigla sindacale siede al tavolo di confronto che la Regione Toscana vuole rendere permanente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Medici di famiglia dello Snami oggi in sciopero. Contrari alla riforma in corso del ’ruolo unico’

