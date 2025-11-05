Mediaset ha deciso di ridimensionare il reality, tradizionalmente il suo punto di forza invernale. I tagli interessano una delle due prime serate, ma voci di corridoio parlano anche della striscia quotidiana Da grande promessa a flop rumoroso: doveva essere il Grande Fratello del ritorno alle origini, ma per Mediaset si è trasformato nell'ennesima grana. Cominciata già sottotono dal punto di vista dell'Auditel, l'edizione nip condotta da Simona Ventura forse non chiuderà in anticipo, come da più parti si vocifera, ma sta certamente subendo un ridimensionamento in corso d'opera. Tagli al Grande Fratello: cosa scompare dal palinsesto di Canale 5 Giovedì 6 novembre non ci sarà nessuna prima serata in compagnia della Ventura e dei suoi opinionisti: Mediaset ha infatti cancellato la puntata del giovedì sera, andata in onda per la prima . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mediaset smantella il Grande Fratello poco a poco: via una prima serata, salta anche la striscia quotidiana?