La direzione di Mediaset ha deciso di alzare bandiera bianca e di sospendere, almeno per il momento, il doppio appuntamento settimanale del reality show Grande Fratello su Canale 5. Dopo un tentativo di raddoppio che non ha soddisfatto le aspettative in termini di audience, i vertici di Cologno Monzese hanno scelto di tornare al classico appuntamento del lunedì sera. Il fallimento del raddoppio e il crollo degli ascolti. L'esperimento di mandare in onda il programma sia lunedì 27 ottobre che giovedì 30 ottobre si è rivelato costoso per il reality. Sebbene il Grande Fratello riesca a mantenere standard considerati dignitosi nella serata del lunedì, con una media che si attesta attorno a 1.

"Mediaset ferma tutto". Grande Fratello, è arrivato l'annuncio