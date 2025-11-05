McTominay premiato dalla Lega Serie A per il gol più bello di ottobre

Forzazzurri.net | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scozzese premiato per il gol contro l’Inter al Maradona. Scott McTominay, centrocampista azzurro, premiato sui social dalla Lega Serie A per il gol più . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

mctominay premiato dalla lega serie a per il gol pi249 bello di ottobre

© Forzazzurri.net - McTominay premiato dalla Lega Serie A per il gol più bello di ottobre

Approfondisci con queste news

mctominay premiato lega serieMcTominay premiato dalla Lega Serie A per il gol più bello di ottobre - Scott McTominay, centrocampista azzurro, premiato sui social dalla Lega Serie A per il gol più ... Da forzazzurri.net

mctominay premiato lega serieMcTominay batte Nico Paz: è suo il gol del mese di ottobre per la Lega Serie A - Scott McTominay si è aggiudicato il premio Iliad Goal Of The Month di ottobre Il gol messo a segno dal centrocampista del Napoli nel match dello scorso 25 ottobre contro l`Inter ... Riporta tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Mctominay Premiato Lega Serie