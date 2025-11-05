McTominay premiato dalla Lega Serie A per il gol più bello di ottobre
Lo scozzese premiato per il gol contro l’Inter al Maradona. Scott McTominay, centrocampista azzurro, premiato sui social dalla Lega Serie A per il gol più . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Approfondisci con queste news
Tripletta di prestigio per il Napoli al "Premio Manlio Scopigno 2025"?. Aurelio De Laurentiis è stato nominato "Migliore Presidente"?, Antonio Conte eletto "Migliore Allenatore"?, e Scott McTominay premiato come "Migliore Calciatore"? della Serie A. La cerimonia di - facebook.com Vai su Facebook
IL RICONOSCIMENTO - Il "Premio Manlio Scopigno" a De Laurentiis, Conte e McTominay https://ift.tt/0ZG4t6i - X Vai su X
McTominay premiato dalla Lega Serie A per il gol più bello di ottobre - Scott McTominay, centrocampista azzurro, premiato sui social dalla Lega Serie A per il gol più ... Da forzazzurri.net
McTominay batte Nico Paz: è suo il gol del mese di ottobre per la Lega Serie A - Scott McTominay si è aggiudicato il premio Iliad Goal Of The Month di ottobre Il gol messo a segno dal centrocampista del Napoli nel match dello scorso 25 ottobre contro l`Inter ... Riporta tuttonapoli.net