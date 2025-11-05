Maxi furto a casa del ristoratore Sandro Lo Sardo ad Halloween rubati gioielli e Rolex
Cavriago (Reggio Emilia), 5 novembre 2025 – La loro abitazione di via Campofiori è stata svaligiata da una banda di ladri che, con un espediente inquietante, si è presentata al campanello indossando maschere di Halloween. Il furto nella Notte dei Morti è avvenuto ai danni di Sandro Lo Sardo e sua moglie Lidia Salami, titolari del noto ristorante pizzeria “ La Casa dei Bardi “, situato in zona Pianella. Tra malviventi mascherati in azione la notte di Halloween: il bottino. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, supportate da testimonianze e immagini di telecamere di videosorveglianza, i malviventi avrebbero agito in tre: due sono entrati in casa, mentre un terzo faceva da palo all’esterno, confondendosi nella folla di ragazzi mascherati che si aggirava chiassosa nelle strade per la festa macabra del 31. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
