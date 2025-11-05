Max Rendina torna in gara

Il rientro dopo un anno di pausa, il pilota romano sarà al via del Rally Show Santa Domenica in Croazia A oltre un anno dalla sua ultima apparizione agonistica, Max Rendina è pronto a tornare in gara. Il pilota romano sarà infatti al via del 15° Rally Show Santa Domenica, in programma in Croazia, dal . 🔗 Leggi su Tuttorally.news