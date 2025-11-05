Max Rendina torna in gara
Il rientro dopo un anno di pausa, il pilota romano sarà al via del Rally Show Santa Domenica in Croazia A oltre un anno dalla sua ultima apparizione agonistica, Max Rendina è pronto a tornare in gara. Il pilota romano sarà infatti al via del 15° Rally Show Santa Domenica, in programma in Croazia, dal . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Contenuti che potrebbero interessarti
*[IL RITORNO DEL CAMPIONE]* Dopo un anno di pausa, Max Rendina torna in gara al Rally Show Santa Domenica in Croazia, al volante di una Škoda Fabia RS Rally2. Al suo fianco lo storico navigatore Emanuele Inglesi. Obiettivo: divertirsi e ritrovare ritmo - X Vai su X
Max Rendina torna in gara al 15° Rally Show Santa Domenica - facebook.com Vai su Facebook